交際期間が長くなるほど、「彼は将来のこと、どう考えているんだろう？」と気になるもの。結婚の話題を自分から切り出すのは勇気がいるけれど、多くの男性が結婚を意識する女性には“共通点”があるものです。そこで今回は、彼がふと「この子と結婚したい」と感じる女性のふるまいを紹介します。“安心感”の出し方が自然で、無理がない男性が結婚を意識する最初のきっかけは、彼女と一緒にいる時の“ほっとする感覚”。気を張らず