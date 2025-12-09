かっちり見える一方で、選び方を間違えると一気に“おば見え”してしまうのが「セットアップ」。昔のジャストサイズや硬い素材感のまま着てしまうと、どこか無理をしているように見えたり、シルエットが古く感じたりすることがあります。でも大丈夫。今季の正解は、ほどよくゆるさを含んだシルエットと、ニュアンスのある配色で全体を柔らかくまとめること。そこで今回は、そんな“今っぽいセットアップの更新ポイント”を紹介しま