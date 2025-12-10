なにわ男子・大西流星とtimelesz・原嘉孝がダブル主演を務める、『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』(東海テレビ・フジテレビ系全国ネット 2026年1月10日スタート 毎週土曜23:40〜24:35 全8話)。このドラマでロン(大西流星)の幼馴染・菊地妃奈子(通称・ヒナ)役を演じる平祐奈が、自身の“不思議な能力”について語った。（全4回の4回目)平祐奈○平祐奈が持つ“不思議な能力”――この作品自体の魅力