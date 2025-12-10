漫画『マトリと狂犬 −路地裏の男達−』（原作・田島隆、漫画・マサシ、秋田書店「ヤングチャンピオン」連載）が、西畑大吾（なにわ男子）の主演、品川ヒロシの監督により実写ドラマ化され、MBSとTBSにて2026年1月20日より毎週火曜深夜に放送されることが決まった。西畑は連続ドラマ単独初主演となる。【写真】主演・西畑大吾のカッコいいふん装ビジュアル本作は、薬物汚染の闇を暴く、狂気のアクション・エンターテインメント