アップルとインテルの間で取り沙汰されているチップの供給提携の話はiPhoneにまで及ぶ可能性があると、海外アナリストが報告しています。 ↑インテル、iPhone入り濃厚。 投資会社・GF Securitiesのジェフ・プー氏は、「2028年以降の標準モデルのiPhone向けチップについてインテルとアップルが供給契約を結ぶ」と予想しています。このiPhone向けチップは、インテルの将来の「14A」プロセスで製造されるそう。 レポートに示