これは筆者の友人Aのお話です。夫は昔ながらの亭主関白タイプ。食事や家事、育児すべてA任せ。結婚以来、その態度は変わることなく続き、「お茶」「メシ」と言われれば自然に体が動いてしまうほど。Aはもはや夫に期待することを諦めていました。これがAの「日常」だったのです。しかし、他人から見た時、どう映っているでしょうか？ 夫の「亭主関白」が当たり前でも……しんどさが倍増したある冬のこと