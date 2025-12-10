◆マツダボール第１１回本庄市長杯東日本大会▽準決勝柏ボーイズ（千葉）６―５上越ボーイズ（長野）▽決勝東大和狭山ボーイズ（東京西）７―４柏ボーイズ（千葉）（１１月３０日、本庄、ケイアイスタジアム）東日本ブロックの１４支部から１８チームが参加したマツダボール第１１回本庄市長杯東日本大会の準決勝、決勝が１１月３０日に行われた。２３日に３チーム６組の１次リーグ戦を行い、２４日の３チーム２組の２