ラグビーＷ杯に３大会連続で出場した“笑わない男”こと稲垣啓太が、妻で妻でモデルの稲垣貴子との夫婦ショットを披露した。１０日までにインスタグラムを更新し、「お誕生日おめでとう御座います」と８日に３５歳を迎えた妻を祝福。「めでたいなこれからもよろしく頼む」とメッセージを送った。フォロワーは「かわいい夫婦」「素敵な可愛らしい奥様」「笑わない男が微笑（ほほえ）んでる」「いつ見てもお似合いのご夫婦」