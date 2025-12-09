トヨタ自動車株式会社は、BEV（バッテリーEV）スポーツカーのコンセプトモデル「Lexus LFA Concept」を世界初公開した。 同モデルは、トヨタ自動車が掲げる「トヨタの式年遷宮」を体現する次世代フラッグシップスポーツカーとして、GR GT・GR GT3とともに技術と思想を共有し開発された。低重心・高剛性・空力性能を追求しつつ、没入感あふれる走行体験「Discover Immersion」を実現するデザインと