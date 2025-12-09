『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。 イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。 撮影会場は、群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。 このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コン