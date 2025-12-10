かつて炭鉱で働く人たちに賃金の一部として支払われていた「炭鉱札」を集めた展示会が、福岡市西区の九州大学の図書館で開催されています。 漢字で書かれた数字や「石炭」の文字。これは、明治から大正時代にかけて、炭鉱で働く人たちへの賃金の一部として支払われていた「炭鉱札」です。9日から、九州大学中央図書館でおよそ50点の「炭鉱札」が展示されています。「炭鉱札」は現在の商品券のようなもので、九州北部では、ほぼ全