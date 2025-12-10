C大阪のヴィトール・ブエノに古巣復帰の可能性J1リーグのセレッソ大阪に所属するブラジル人FWヴィトール・ブエノは、ブラジルに戻る可能性があるようだ。ブラジルメディア「Antenados」が報じている。今シーズンのJ1リーグで公式戦17試合に出場して3得点を挙げていたヴィトール・ブエノだが、ベンチスタートの試合も多く先発はわずか6試合で出場時間は488分に止まった。日本では明治安田J1百年構想リーグが2月に開幕を迎える