6月から北中米ワールドカップが開幕する組み合わせ抽選会も終わり、約7か月後に控える北中米ワールドカップ（W杯）。世界中で優勝予想などが行われているが、オーストラリアメディア「9News」は、過去最多5度の優勝を誇るブラジルに過去との共通点があると伝えている。2002年の日韓大会を最後にW杯優勝から24年間遠ざかっているブラジルだが、史上初の外国人監督であるイタリア人のカルロ・アンチェロッティ監督の下、多くの若