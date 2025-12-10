北朝鮮と中国・ロシアが9日、それぞれロケット砲と軍用機を利用して、西海（ソへ、黄海）と東海（トンへ、日本名・日本海）、南海上で武力示威を行った。奇しくも中国と日本の間の葛藤が激化し、両国との関係改善を図っている韓国が中立を保っている中で起きたことだった。消息筋によると、韓米軍当局は、北朝鮮がこの日午後、西海上に数発のロケット砲を発射したことを確認した。現在北朝鮮は、年末の労働党中央委員会全員会議と