吉本新喜劇が2025年で66周年を迎え、MBSテレビ土曜昼の長寿番組『よしもと新喜劇』のゴールデン2時間特番『よしもと新喜劇人気ギャグランキング 関西人が選んだBEST66』が、きょう10日に放送される（後8：00〜※関西ローカル）。番組MCは、今田耕司が務める。【写真多数】貴重…2025年に今田耕司＆吉本新喜劇座員たちが集合今田は、『4時ですよ〜だ』など心斎橋筋2丁目劇場で活躍後、一時、新喜劇に出演していた。新喜劇の