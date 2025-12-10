衆院議員定数削減法案を巡り、自民党と日本維新の会との温度差が広がっている。維新が与党で主導して今国会での成立を期したい考えなのに対し、自民は２０２５年度補正予算案への影響も懸念し、野党を含めた幅広い合意を重視する。終盤国会で両党の足並みが乱れれば、連立政権の結束に亀裂が生じる可能性もある。（谷口京子）「法案のつるしを下ろし、審議に入ること（への協力）を改めてお願いした」維新の中司幹事長は９日