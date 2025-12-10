文学研究者の荒井裕樹さんが、『無意味なんかじゃない自分』で第47回 サントリー学芸賞を受賞しました。『無意味なんかじゃない自分』で荒井さんは、ハンセン病の作家・北條民雄の軌跡を追い、崇高に語られがちなその存在を、卑俗なところもある一人の青年として捉え直しています。受賞を記念し、本書について荒井さんにお話をうかがいました。インタビュー前編では、なぜ北條民雄をこのように捉えたのか、小説や日記を改めて読み