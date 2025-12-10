「第4期ヒョリム未来女帝最強戦」で公式戦初優勝を飾った仲邑菫四段（写真提供：韓国棋院）（内藤 由起子：囲碁ライター）日本囲碁界最年少の10歳0カ月でプロ入りした仲邑菫（なかむら・すみれ）四段。13歳11カ月で女流棋聖を獲得するなど数々の最年少記録を打ち立て、「囲碁界の“令和のヒロイン”」とも称される存在だ。2024年3月には日本人として初めて韓国棋院に移籍し、2025年11月には22歳以下の若手棋戦である第4期ヒョリ