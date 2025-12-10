ロサンゼルス・タイムズ紙は9日（日本時間10日）、ドジャースによる守護神エドウィン・ディアス投手の獲得が、同球団がサラリーキャップ論争を意に介さない姿勢の表れだと報じた。総額1億4100万ドル（約221億円）もの年俸を2人のクローザーに投じる球団は他にない。ドジャースは昨冬にタナー・スコット投手へ7200万ドル（約113億円）を支払い、そして今回はディアスに6900万ドル（約108億円）を投じた。なお、2025年開幕時点で