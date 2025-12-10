元ホンダ・浅木泰昭 連載「F1解説・アサキの視点」第３回 後編2026年からアストンマーティンと組むホンダ、ハースと提携するトヨタといった日本の自動車メーカーは、F1を通じた人材育成を主要なテーマとして掲げている。参戦を通じて、どんな人材が育ち、企業にはどんなメリットがあるのか。元ホンダ技術者の浅木泰昭氏による連載第３回のテーマは、「自動車メーカーがF1参戦で得られるものとは？」。後編では、サラリーマンに