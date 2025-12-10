「ばけばけ」（NHK）のモデル、ラフカディオ・ハーンはギリシャに生まれ、アイルランド、英国を経て、アメリカで24歳のときマティという女性と結婚。作家の工藤美代子さんは「離婚したことでもわかるとおり、この結婚はマイナスの面が多かった」という――。※本稿は、工藤美代子『小泉八雲漂泊の作家ラフカディオ・ハーンの生涯』（毎日文庫）の一部を再編集したものです。■24歳で奴隷の娘と結婚するが…あらゆる結婚がそうで