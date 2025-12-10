STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、映画化されて人気を博したメフィスト賞作品の著者による新刊。消防士の中年男性が主人公で、著者らしい、心の繊細な変化を上手に描いている作品とのこと。作中で超自然現象が起こるシーンもあるそうですが、ようへい氏がこの本を取り上げるきっかけになった事象も……偶然とは思えないような話です。主人公の回復が、読者の心