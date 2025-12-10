退職金などのまとまった金額をどう使うかは、老後の家計に大きく影響します。車の買い替えは必要な支出である一方、退職金の大半を消費してしまうことに不安を抱く家族も多いものです。 とくに、貯金1000万円だけで今後の長い老後生活を維持できるのかは慎重に検討したいポイントです。この記事では、家計収支の統計データや標準的な年金額を踏まえ、夫婦2人が安心して暮らせるかどうかを冷静に考えていきます。