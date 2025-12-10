12月8日、シリアで親子2代にわたり50年間の独裁を続けてきたアサド政権が崩壊して1年が経つ。今シリアはどのような状況にあるのか。そして、今後順調に復交への道を歩むのか。様々な観点から検討してみたい。内戦のもたらしたもの2010年秋にチュニジアで民主化を求める「ジャスミン革命」が起こり、エジプト、シリア、リビア、イエメンなど他のアラブ諸国にも広がり、「アラブの春」と呼ばれた。シリアでは、40年にわたるアサド家