2025年が幕を開けた頃、IT関係者の間では「今年はAIエージェントの年になるだろう」という、やや希望的な観測が広がっていた。AIエージェントとは、私達人間に代わって様々な仕事（特に頭脳労働）をこなすAI、つまり「働くAI」のことだが、これが今年は（個人ユーザーから企業各社まで）急速に普及するのではないかと期待されたのだ。米国で相次ぐ大型解雇は本当にAIのせい？実際、この分野で先行するアメリカでは今年の秋頃に一部