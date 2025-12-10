2025年12月、JAMSTECの海洋地球研究船「みらい」が28年間にわたる任務を終えました。船体の大きな「みらい」は、揺れに強く、充実した研究設備が特徴です。1997年10月の就航以来、北から南まで世界中の海で250回以上の航海を行ってきました。総航走距離は約230万キロメートル（地球約58周分）におよび、乗船者数はのべ8100名を超えます。海洋研究開発機構（JAMSTEC）地球環境部門地球表層システム研究センター物質循環・人間圏研究