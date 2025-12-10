ピースアブルコミュニティのイベントで踊る地域の人々=2025年9月、オランダ・ハーグ、秋山訓子撮影 社会で人と共存し、生きていくためにはルールが必要。そのルールの変え方は学べる……その様子を各地で見た。人は社会の中で生きている。他人と共存する以上、小さい時は何をして遊ぶかを周囲と決め、大人になったら投票をして選んだ人が作った法律のもとで暮らす。ルールがなければ力が支配し、文字どおり無法地帯とな