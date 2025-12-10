音楽や美術、神話や伝承文学の世界で、「ヨーロッパの伝統文化」として親しまれている「ケルト」。なかでも「ケルトの故郷」として人気を誇るのがアイルランドだ。しかし、歴史学的には、アイルランドにケルト人がいたわけではないという。いったいケルトとは何なのだろうか？ケルト文化の本質と「ケルト学」の最新動向を紹介する『ケルトとは何か』（原聖著、講談社選書メチエ）が刊行された。ケルト文化の多くは近代に始まった