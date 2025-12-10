５人の被害者女性がいずれも路上で殺された「切り裂きジャック」事件。あまりにも凄惨かつ大胆な犯行で知られるこの事件はなぜ迷宮入りしてしまったのか。当時の警察捜査の実態など、現地専門家の最新分析を交えて解説する。※この記事は、シャーロック・ホームズの生みの親、作家コナン・ドイルの数奇な生涯を解説した篠田航一著『コナン・ドイル伝ホームズよりも事件を呼ぶ男』（2025年11月20日発売）より一部を抜粋・編集した