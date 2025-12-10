12日(金)頃から関東の上空にも真冬並みの寒気が流れ込み、関東では気温が急降下。12日(金)と13日(土)の最高気温は10℃に届かない所が多く、厳しい寒さとなるでしょう。14日(日)は寒気が残る中、低気圧が本州付近を通過する予想で、明け方から朝にかけて内陸部を中心に平野部でも雪が降る可能性があります。12日(金)から気温が急降下真冬並みの寒さ11日(木)も関東ではおおむね晴れて、日中は暖かくなるでしょう。最高気温は15℃前