◆第１８回リスト杯争奪秋季神奈川大会第５６回日本少年野球春季全国大会・神奈川県支部神奈川県央支部予選▽３位決定戦横浜泉中央ボーイズ６―１神奈川大和ボーイズ（１１月２９日・瀬谷本郷公園球場）横浜泉中央ボーイズは３位決定戦に勝利し来年のベイスターズカップ出場を決めた。先発右腕の佐藤心斗（２年）が、投球数制限で降板の５回２死まで零封。「球速がない分、スライダーでタイミングを外した。１００点満