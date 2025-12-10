住宅ローンの金利が、いよいよ上昇基調に入っている。これからの時代、返済中は金利が変わらない「固定金利型」と、半年ごとに金利が見直される「変動金利型」、どちらを選べばよいのだろうか。ファイナンシャルプランナーで、著書に『60分でわかる！ 住宅ローン超入門』がある松田聡子氏が、ズバリ答える。返済中は金利が変わらない「固定金利型」住宅ローンの金利タイプ選びは、マイホームの資金計画全体に大きな影響を及ぼしま