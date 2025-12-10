プロ野球・広島は9日、現役ドラフトでヤクルトへの移籍が決まった大道温貴投手のコメントを発表しました。大道投手は八戸学院大から2020年ドラフト3位で広島に入団。プロ3年目の2023年は48試合にリリーフ登板して3勝1敗13HP、防御率2.72をマークしました。5年目の今季は、1軍では10月に1試合の登板。ファームでは38試合に投げ1勝3敗5セーブ、防御率3.79です。大道投手は球団を通じ、「広島東洋カープでの5年間は大変お世話になりま