多彩なカラーが選べる新シリーズマセラティ・ジャパンは、ミドルサイズSUV『グレカーレ』に豊富なエクステリアカラーを自由に選択できる新シリーズ『グレカーレ・コロラータ（Grecale Colorata）』を導入、全国の正規ディーラーで注文を開始した。【画像】マセラティのパーソナライゼーションプログラム『フォーリセリエ』の世界全70枚『コロラータ』はイタリア語で『カラフル』を意味し、これまではパーソナライゼーションプロ