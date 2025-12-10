元Ｊリーガーで解説者としても活躍する林陵平氏が７日付で自身のＳＮＳを更新。豪華メンバーとのスリーショットを公開した。「先日、俊輔さんに誘っていただき憲剛さんと食事会日本代表やＪリーグ、欧州サッカー、戦術などのサッカー談義をしました。俊輔さんには昨年のＰＲＯライセンスでたくさんお世話になりました。」と投稿。ともにサッカー元日本代表の中村俊輔氏と中村憲剛氏とのスリーショットを公開した。この投稿