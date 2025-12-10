なにわ男子の西畑大吾（２８）がＭＢＳ・ＴＢＳ系ドラマ「マトリと狂犬」（１月２０日スタート。火曜、深夜０・５９など）で連続ドラマに単独初主演することが９日、分かった。西畑が演じるのは、元役者だったものの薬物の売人に転落した男。共演には細田善彦（３７）、向井理（４３）ら豪華キャストが集結し、品川庄司の品川ヒロシ（５３）が監督を務める。原作は裏社会をリアルに描いた漫画「マトリと狂犬−路地裏の男達−」