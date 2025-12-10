女優の齊藤なぎさが６日付で自身のインスタグラムを更新。久々の髪形でイメチェンした様子をアップした。「友達とピンクマフラーでお出かけ久しぶりにハーフツインした写真たくさん撮ってもらったよ〜！１２月！！！最後まで仕事もプライベートも楽しんで頑張る！みんなも体調崩さずだよ〜！」と投稿。イルミネーションをバックに、白のコートにピンクのマフラーを巻いたコーディネートでハーフツインにヘアチェンジした