GiRLS by PEACH JOHNが、2025年冬の新作コレクションを発表！シックで華やかなデザインのブラセットや、人気のノンワイヤーブラなどがラインナップ。ラメ糸を使ったエンボイダリーレースや、ローズモチーフをあしらったフェミニンなアイテムが登場し、冬のコーディネートにぴったり。これからの季節に欠かせない、女性らしさを引き立てるアイテムばかりです。 シックで華やかな冬の新