俳優の鈴木福が７日付で自身のインスタグラムを更新。ヴェネツィアの観光を楽しむ姿を披露した。「実はニューヨークの後、イタリアにも行ってきた！！小さい頃から憧れていた国。最高でした…！今日はヴェネツィア編憧れのヴェネツィアンゴンドラも乗れまして！景色も食事も最高でした！まだまだ写真あるのでお楽しみに！！」と投稿。夜のヴェネツィアを楽しむ様子や、ゴンドラに乗り笑顔を見せる姿など複数枚公開した。こ