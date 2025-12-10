お笑い芸人の狩野英孝が８日付で自身のＳＮＳを更新。ホノルルマラソンに向かうことを報告した。「いざ！！行って来ます＃ｊａｌ＃ホノルルマラソン」と投稿。ラウンジのスタッフから「狩野さま本日はご搭乗ありがとうございます！！今年もホノルルマラソンの完走を応援しております！！日本航空国際線ラウンジ一同ＥＩＫＯ！ＧＯ！！２０２５！！」と書かれた激励メッセージを公開した。この投稿に「頑張ってくだ