高齢ドライバーによる事故のニュースを目にするたび、親の運転免許返納を真剣に考える方は多いでしょう。家族は安全を願って説得を重ねますが、車が生活の一部や生きがいになっている親にとって、それは自身のアイデンティティを否定されるような辛い決断でもあります。 しかし、事故防止という目的だけで強引に話を進めた結果、家族が想像もしなかった「別の問題」が降りかかるケースも少なくありません。ある親子の事例と統計デ