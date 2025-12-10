「じいじがスゲェ遺産を残してくれました」【写真】尊敬し、大好きだったじいじそんな言葉とともに投稿された1本のInstagram動画が、今大きな反響を呼んでいる。投稿したのは、野澤一樹さん（@kazuki_diy_dream）。祖父が残した築50年の古い平屋を、たった50万円の予算とDIY未経験で“北欧風の家”に生まれ変わらせようというのだ。「壊したほうが早い」と思った。それでも手放せなかった理由野澤さんが平屋を受け継いだのは、祖父