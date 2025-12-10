プロ野球・ヤクルトは9日、2025年度の現役ドラフトにて濱田太貴選手が阪神に移籍し、広島から大道温貴投手が入団することを発表しました。濱田選手は2018年にドラフト4位でヤクルトに入団。開幕1軍で迎えるも、今季は開幕戦での代打の1安打以降9試合快音が響かず、4月16日に登録抹消となっていました。しかし2軍で活躍をみせ8月に1軍復帰。今季34試合に出場し、打率.221となっていました。濱田選手は球団を通じて「東京ヤクルトス