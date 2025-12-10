歌舞伎俳優の中村福之助さん（28）が9日、歌舞伎の取材会に登場。10月末に体調を崩し入院、その後舞台を休演していた福之助さんが、元気な姿を見せました。2026年1月3日に初日を迎える新橋演舞場の『初春大歌舞伎』。取材会には、福之助さんのほか、大谷廣松さん（32）、中村虎之介さん（27）、中村鷹之資さん（26）らが出席。今回の舞台では、4人がそれぞれ初役で大役に挑戦。昼の部の『鳴神』では、福之助さんと鷹之資さんがダブ