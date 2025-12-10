猫が作る特大ソフトクリームが、話題になっている。【映像】一生懸命“特大ソフトクリーム”をつくる猫投稿したのは、猫のつぶちゃん（4歳）の飼い主（@tsubu_0401）。つぶちゃんが毛布の端を咥え、自らが回転し“特大ソフトクリーム”をつくる様子を、Xに投稿した。まるで職人!?“特大ソフトクリーム”をつくる猫天真爛漫で、普段から遊ぶのが好きだというつぶちゃん。つぶちゃんが“特大ソフトクリーム”をつくることにつ