俳優の松⾕鷹也が、12月9日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。プロ野球選手を目指していた高校時代、打者として大谷翔平と対戦した際に受けた衝撃を語った。【映像】高校球児時代の松谷28歳で亡くなった元阪神タイガース・横田慎太郎選手を題材にした映画『栄光のバックホーム』では主役に抜擢され、横田さんを演じる松⾕鷹也。元プロ野球選手の父を持ち、自身もプロを目指して「記憶がない頃から