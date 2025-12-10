歌手の星野源が９日付で自身のインスタグラムを更新。俳優の松重豊と韓国旅行をしたことを報告した。「友達と韓国に行ってきたよ」と投稿。松重と笑顔でのツーショットを公開した。この投稿に「いい表情をされててほっこりします」「嬉しすぎる黄金コンビ」「このコンビ好きすぎる…」「サイコーじゃん」「お二人の笑顔が素敵です」「なんだこのかわいい背丈のバランス」「ソウルメイトですね」といった声が寄せられた。