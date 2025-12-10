◆第５６回日本少年野球春季全国大会・千葉県支部予選（日本商店旗）▽準決勝松戸中央ボーイズ９―３成田ボーイズ（１１月３０日・東金青年の森公園野球場）来年開催の第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の千葉県支部予選の準決勝が１１月３０日に行われた。※※※松戸中央の４番・山下和希（２年）が２安打３打点の活躍でチームを決勝へ導いた。３回に敵失で先行。３番・平