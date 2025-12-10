ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を、2026年1月30日から期間限定で開催し、アニメ『名探偵コナン・ワールド』の詳細を発表した。【写真】めっちゃ美味そう！USJ『コナン』レストランのメニュー今回は、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)」と連動したストーリーが展開される究極のリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェ