取材に応じる野球日本代表の井端弘和監督＝9日、オーランド（共同）【オーランド（米フロリダ州）共同】野球日本代表の井端弘和監督が9日、米大リーグのウインターミーティングが開催されているフロリダ州オーランドで取材に応じ、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するドジャースの大谷翔平ら大リーグ選手について、3月2、3日の強化試合（大阪）前の合流を希望していることを明かした。前回大会と同時期